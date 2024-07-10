После вмешательства прокуратуры в Спас-Клепиках отремонтировали детские площадки и открыли доступ к санузлу

В городе Спас-Клепики прокуратура установила нарушения при содержании игровых площадок. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Проблемные площадки находятся в сквере на улице Просвещения и улице Свободы. Здесь повреждены металлические элементы, что ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.

Кроме того, прокуратура обнаружила, что в сквере на улице Просвещения не работает санузел, который установили в рамках благоустройства. Причина этого — отсутствие обслуживающего персонала.

Прокуратура внесла представление главе администрации Клепиковского района. После этого площадки отремонтировали и открыли доступ к санузлу.