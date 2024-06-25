Вторник, 25 июня, 2024

После вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид из Шацка получил необходимые лекарства

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В Шацке местная жительница обратилась в прокуратуру и сообщила о нарушении социальных прав ее несовершеннолетнего ребенка. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что 12-летний сын заявительницы страдает тяжелым хроническим заболеванием и ему необходимые определенные лекарственные препараты на постоянной основе.

Однако органы системы здравоохранения не обеспечили ребенка препаратами, чем нарушили требования закона. Прокуратура внесла руководителю медицинского учреждения представление, которое рассмотрено, права ребенка восстановлены, он обеспечен лекарствами в полном объеме.

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