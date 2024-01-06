После столкновения «Рено» и ГАЗели в Рязани госпитализировали женщину

Госавтоинспекция региона обнародовала подробности ДТП, которое 6 января произошло в Рязани.

Примерно в 13:20 на 500-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 31-летняя жительница Рязанского района за рулём «Рено Каптюр», по предварительной информации, столкнулась с автомобилем ГАЗаль. За рулём находился 51-летний мужчина.

В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» получила травмы и была госпитализирована а медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.