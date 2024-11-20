Среда, 20 ноября, 2024
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После сравнения российской и западной бюджетной политики стало понятно, где действительно заботятся о людях

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Валерия Мединская

На прошлой неделе в Госдуме состоялось основное чтение законопроекта о бюджете России на ближайшие три года. В приоритетах обозначены: исполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и технологический суверенитет.

Проект областного бюджеты депутаты регионального парламента рассмотрят после обсуждения в профильных комитетах. В Рязани публичные слушания по проекту городского бюджета назначены на 26 ноября.

А что ближайшие соседи? Пока Россия направляет бюджетные средства на здравоохранение, инновации и поддержку жителей, Польша просто спокойно закапывает 2,5 млрд долларов в огромную яму. О строительстве так называемого «Восточного щита», в начале ноября заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Целью проекта называется отражение «мифического» вторжения российских танковых войск. Жители приграничных районов Польши уже начали опасаться: только отнюдь не внешних угроз, а собственного правительства – люди боятся, что у них начнут изымать земли в связи со строительством оборонительной инфраструктуры.

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