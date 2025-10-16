Четверг, 16 октября, 2025
После слов об «экоциде» на рязанского активиста ВООПИиК Кочеткова завели ещё одно уголовное дело

Валерия Мединская
Активист рязанского отделения ВООПИиК Игорь Кочетков стал фигурантом ещё одного уголовного процесса. Основанием для возбуждения дела стало его выступление в суде, в котором он употребил термин «экоцид». Это следует из постановления, которое вынес отдел МВД России по Московскому району Рязани 8 октября 2025 года.

На заседании Московского райсуда Кочетков, являющийся заместителем председателя рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, оспаривал законность выдачи разрешения на строительство в районе шпалозавода. В ходе заседания он публично обвинил руководство строительной компании в совершении особо тяжкого преступления — «экоцида». Исковые требования Кочеткова судом первой инстанции удовлетворены не были. Позднее это решение поддержал и Рязанский областной суд, отклонив апелляционную жалобу.

Как указано в материалах уголовного дела, назначенная судом экспертиза квалифицировала употреблённое слово «экоцид» как распространение заведомо ложных данных. Как установили специалисты, эти сведения порочат честь и достоинство и сопряжены с обвинением в совершении особо тяжкого преступления в отношение директора фирмы-застройщика. За такие действия предусмотрена ответственность по статье 128.1 УК РФ, санкция которой допускает лишение свободы на срок до пяти лет.

На основании этих выводов правоохранительными органами Московского района Рязани было инициировано уголовное дело в отношении пока неустановлённого лица. При этом именно Игорь Кочетков публично выдвинул обвинение в «экоциде», рассказал РЗН.Инфо заявитель и директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. Кочетков якобы утверждал, что компания ведёт строительство на земельном участке, заражённом отходами промышленного производства.

Стоит отметить, что это уже не первый случай привлечения активиста ВООПИиК к уголовной ответственности за клевету. Из ранее вынесенного постановления Советского суда Рязани, которым был санкционирован обыск в помещениях регионального отделения ВООПИиК, следует, что 7 июля 2025 года следствием также было возбуждено уголовное дело. Оно связано с распространением в интернете информации, наносящей ущерб деловой репутации застройщика. Фигурантом того процесса также значился заместитель председателя рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков.

Ранее СМИ обратили внимание на упоминание рязанца Кочеткова в канале-иноагенте.

