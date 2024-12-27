В Рязани после реконструкции открылся центр одарённых детей «Гелиос». Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
В центре привели в порядок фасад и первый этаж учебного корпуса. Для ребят сделали много интересного: лаборатория астрофизики и прототипирования, арт-студия и зал хореографии, лаборатория дизайна и искусственного интеллекта. Все залы наполнены современным оборудованием.
Губернатор пообещал помочь центру с дополнительным оборудованием, проработать план дальнейшего развития «Гелиоса». В планах — благоустроить прилегающий парк и наполнить его новыми активностями.