После пожара в Рязани госпитализирован 43-летний мужчина

Мужчина 1982 года рождения пострадал во время пожара на Касимовском шоссе в Рязани, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожара в семиэтажном жилом доме поступило 5 августа в 00:52. На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников МЧС.

Огнём повреждена комната. Причина пожара устанавливается.

Телеграм-канал «Рязань. Происшествия» сообщает, что пожар случился в доме №5 на Касимовском шоссе. По словам очевидца, сначала была небольшая дымка, потом вся квартира вспыхнула.