В Рязани горели четыре дачных дома, на пожарище нашли труп

В рязанском посёлке Храпово на месте пожара, который произошёл в дачных домах, обнаружили труп. Личность погибшего устанавливают, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Всё произошло днём 18 мая. В 13.09 дежурным поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе. К моменту приезда пожарных горело несколько домиков. Огонь охватил и повредил четыре постройки.
На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Подробности уточняются.
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