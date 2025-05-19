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Фото ГУ МЧС по Рязанской области
Происшествия

В Рязани горели четыре дачных дома, на пожарище нашли труп

Валерия Мединская

В рязанском посёлке Храпово на месте пожара, который произошёл в дачных домах, обнаружили труп. Личность погибшего устанавливают, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всё произошло днём 18 мая. В 13.09 дежурным поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе. К моменту приезда пожарных горело несколько домиков. Огонь охватил и повредил четыре постройки.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Подробности уточняются.

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