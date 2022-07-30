После массовой драки с участием мигрантов в Мурино возбуждено уголовное дело

После массовой потасовки с участием мигрантов в городе Мурино Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщили в СУСК по региону.

Внимание на инцидент обратил глава СК России Александр Бастрыкин после публикации сюжета о конфликте, произошедшего на одной из улиц города, где видно, как несколько человек задирают друг друга на глазах у прохожих, угрожают расправой, хватаются за подручные предметы и лезут в драку.

«По факту конфликта, произошедшего в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, участниками которого были две семейные пары и мигранты, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц)», — говорится в сообщении регионального СК.

По предварительным данным, 28 июля 2022 года в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области группа лиц из хулиганских побуждений «совершили причинение насилия в отношении посторонних граждан, находившихся в указанном месте». В результате возникшего конфликта ряду граждан были нанесены телесные повреждения.