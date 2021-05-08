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Сразу после майских праздников в Рязани резко потеплеет. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

Так, во вторник, 11 мая, ожидается +21 градус. В этот день будет переменная облачность и без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, скоростью 5 м/с.

Далее температура будет с каждым днем повышаться. 12 мая ожидается +22 градуса, 13 мая — +24 градусов, а 14 мая — +25 градусов.

Все дни будет переменная облачность и слабый ветер. При этом 13 и 14 мая рязанцев ждут дожди.

Ранее синоптики пообещали до +25 градусов в первый рабочий день и «красную жару» в мае-июле.