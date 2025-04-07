После гибели мужчины в рязанском супермаркете Следком возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины в одном из супермаркетов в Рязанской области. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Трагический инцидент произошёл ещё 14 марта в одном из магазинов Новомичуринска. По данным очевидцев, конфликт между покупателями начался из-за продуктовой тележки: один мужчина задел другого. В итоге, казалось бы, мелочь переросла в конфликт. Посетитель магазина, вместо того, чтобы извиниться, начал толкать оппонента.

Согласно заключению судмедэкспертизы, пожилой житель Новомичуринска скончался от полученных в ходе ссоры травм. В настоящее время ведется расследование.