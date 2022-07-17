После гибели мужчины в Дашково-Песочне СК начал проверку

После гибели 40-летнего мужчины в Дашково-Песочне СК начал проверку.

Доследственная проверка проводится Железнодорожным МСО Рязани по факту смерти 40-летнего мужчины на улице Новоселов. Об этом сообщает YA62.ru, ссылаясь на пресс-службу СУ СК по Рязанской области.

Тело рязанца с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили сегодня утром. Установлена личность погибшего — это Андрей П. 1982 года рождения.

В пресс-службе ведомства отметили, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Собственный источник сообщил порталу, что мужчина выпал из окна пятого этажа.