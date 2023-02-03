После гибели человека на свалке в Рязанском районе возбудили уголовное дело

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил охраны труда после гибели работника на полигоне ТБО в Рязанском районе. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Инцидент на свалке случился 26 ноября 2022 года. Машинист экскаватора, пытаясь очистить от замёрзшего грунта кузов самосвала, стал наносить ковшом удары по грузовику. Задний борт машины расшатался и травмировал наблюдавшего за происходящим водителя. Пострадавший умер на месте.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных сбор и закрепление доказательств, — сообщает Следственный комитет.