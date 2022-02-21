После ДТП в Скопинском районе скончался 15-летний подросток, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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18 февраля в 21.40 в посёлке Павелец на улице Железнодорожной 18-летний местный житель не справился с управлением ВАЗ-2112, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

По данным Госавтоинспекции, молодой водитель не выбрал оптимальную скорость, не учёл сложные погодные условия.

Серьёзные травмы получил 15-летний пассажир автомобиля. Молодой человек попал в реанимацию, в течение двух суток он скончался.

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Водитель автомобиля, получивший травмы, госпитализирован.

ГИБДД проводит проверку.