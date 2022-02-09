После ДТП на Рублёвском шоссе возбудили уголовное дело

По факту дорожной аварии на Рублевском шоссе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, сообщила Госавтоинспекция Москвы.

В ДТП участвовали 9 автомобилей. В результате происшествия пострадали 4 человека, включая предполагаемого виновника аварии.

У троих пострадавших диагностируют тяжёлые сочетанные травмы и множественные переломы.

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ДТП случилось в районе дома № 4 на Рублёвском шоссе. Предварительно водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущими транспортными средствами.