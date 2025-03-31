После богослужения в Касимове митрополит Марк раскрыл смысл молитвы преподобного Ефрема Сирина

В пятницу, 28 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией, совершил Литургию преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Вознесения Господня города Касимова.

По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим с наставлением, которое посвятил молитве преподобного Ефрема Сирина, словам, которые употребляются в русском тексте и греческом оригинале этой молитвы, а также их пониманию в свете реалий жизни современного человека:

– Во все дни Святой Великой Четыредесятницы, дорогие братья и сестры, мы неоднократно внимаем словам молитвы преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…». Слова этой молитвы вдохновляли пустынников, святителей, поэтов и писателей. Эти слова проникают в самое сердце всякого православного человека и напоминают о самом главном в жизни – необходимости отвратиться от пути зла и шествовать за Христом по пути стяжания добродетелей.

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Эту молитву мы получили от греческой Церкви. Ее текст был переведен на наш язык, однако между русской и греческой версиями существует одно расхождение: в оригинале есть понятие, которое отсутствует в русском тексте, а именно – «многопопечение». Священник, произнося по-гречески молитву преподобного Ефрема Сирина, говорит о том, чтобы Господь избавил нас от многопопечения, но в русском тексте это слово было заменено на «празднословие».

Грех или не грех многопопечение? В Великий пост мы особенно часто чувствуем, что наши мысли разбегаются в разные стороны, потому что мы имеем привычку думать об одном, делать другое, а планировать третье. Современный человек растаскивается в разные стороны мыслями, впечатлениями, планами. Мы потеряли целостность, которая была свойственна древнему человеку. В нашей жизни слишком много информации, впечатлений, планов и попечений. Иначе все это можно назвать духом суеты, а описать подобное состояние можно словами одной известной русской пословицы: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

Действительно, этот дух многопопечения пронизывает всю нашу жизнь и мешает сосредоточиться на главном, обратить внимание на то, чем мы живем в настоящее время, что для нас является самым главным и существенным.

Будем стараться, дорогие братья и сестры, в дни Великого поста особенно отсекать от себя лишние впечатления, всю ненужную, пустую информацию, сосредотачиваться на главном – молитве, чтении слова Божия, а также на добрых делах, которые мы призваны осуществлять в отношении наших ближних.

Дай Бог всем нам посадить свою душу на голодный паек и сосредоточить внимание душевных и телесных сил на самом главном – на прохождении поприща Святой Великой Четыредесятницы и угождении Богу.