После атаки США Иран впервые применил новые ракеты Kheibar

Иран впервые применил новые ракеты Kheibar с дальностью до 2000 километров во время утренней атаки на Израиль, передаёт агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Ракета Kheibar была впервые запущена в сторону Израиля в рамках этой операции», — говорится в сообщении.

Эта ракета относится к последнему, четвёртому поколению ракет Khorramshahr. Её дальность полёта составляет 2000 километров, пишет РИА Новости.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, цель ударов заключалась в ограничении ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», иначе страну ожидают гораздо более серьёзные последствия.

В ответ Иран потребовал срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. В иранском парламенте отметили, что Тегеран ожидал атаку на объект в Фордо и заранее провёл эвакуацию персонала, поэтому объект не получил необратимых повреждений.

В Организации по атомной энергии Ирана подчеркнули, что страна не собирается прекращать развитие своей ядерной отрасли несмотря на удары. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что утечек радиоактивных материалов на атакованных объектах зафиксировано не было.

МАГАТЭ, в свою очередь, заявило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.

Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал её опасной эскалацией и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары по Ирану противоречат Конституции США. А конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может стать основанием для импичмента.