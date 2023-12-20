После 2 лет нахождения в розыске должник из Касимова заплатил алименты

Сотрудники УФССП России по Рязанской области особое внимание в своей деятельности уделяют помощи социально уязвимым группам населения, среди которых приоритетными являются несовершеннолетние дети.

Рязанскими судебными приставами с начала 2023 года (по данным на 19 декабря) уже взыскано свыше 231 млн рублей с должников по алиментам. Зачастую принимаемые меры по принуждению недобросовестных, иногда просто бездушных людей, к своевременному исполнению обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей не сразу дают результат.

А ведь привлечение нерадивых отцов и матерей к административной и уголовной ответственности, объявление их в розыск не снимают с должников обязанности по выплате алиментов. Неоплаченные вовремя долги растут, не только усугубляя и без того незавидное положение неплательщиков, но и создают трудности с обеспечением условий для полноценного роста и развития их детей, которые такого к ним отношения не заслуживают в принципе.

Что, например, заставляло уроженца города Касимова гражданина К. в течение нескольких лет не заботиться о своей малолетней дочери? Понять такое безответственное поведение нормальному человеку сложно. Но молодой трудоспособный мужчина, игнорируя решение суда о выполнении родительских обязанностей, руководствовался одному ему понятной логикой.

Из-за того, что гражданин К. без уважительных причин своевременно не платил алименты в полном объеме и начал скрываться, в июне 2021 года он был впервые объявлен в розыск. Место нахождения должника в тот раз судебными приставами было установлено быстро. С ним была проведена разъяснительная беседа и в рамках исполнительного производства составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Однако мер для полного и своевременного погашения долга по алиментам мужчина не принимал и начал снова скрываться, за что в сентябре 2021 года был вновь был объявлен в розыск сотрудниками Касимовского районного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области. Задолженность по алиментным платежам на тот момент уже превышала 190 000 рублей.

В течение 2 лет гражданин К. скрывался достаточно странным образом — он даже иногда отвечал на телефонные звонки, приводя в свое оправдание аргументы, смысл которых сводился примерно к следующему: «я сам разберусь со своими проблемами». Тем временем долги по алиментам продолжали расти. Судебными приставами был предпринят комплекс системных мер по поиску неплательщика, к совместному поиску активно подключились касимовские сотрудники органов МВД.

Осенью 2023 года гражданин К. после очередного разговора по телефону с участковым, оказавшись в тупиковой ситуации, все-таки образумился и вышел на связь с судебными приставами. Оказалось, что он официально трудоустроен на предприятии в Пронском районе, регулярно получает зарплату. Это позволило ему сразу добровольно оплатить почти половину задолженности, которая к моменту долгожданного прозрения выросла до 340 000 рублей. С заработной платы мужчины уже 2 месяца удерживаются ежемесячные алименты. Розыскное дело в отношении гражданина К. прекращено.

Очень хотелось бы, чтобы вполне благополучный финал этой истории и других похожих случаев был всегда таким. Ведь речь здесь идет о счастливом будущем детей, о котором не только должны, но и обязаны по закону заботиться их родители.