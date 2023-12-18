Посёлок Шпалозавода в Борках получит развитую инфраструктуру

Десятилетиями в центре Рязани люди жили в условиях, в корне отличающихся от привычной среды современных горожан. В посёлке Шпалозавода в Борках люди успели привыкнуть к отсутствию природного газа, уличного освещения, тротуаров, аптек и магазинов, остановок общественного транспорта.

«Измучились мы от такой жизни. Иногда хочется элементарного — просто пойти в магазин и купить себе немного продуктов или в аптеку за таблетками сходить. А мы тащим сумки на неделю вперед — запасы делаем, а за лекарствами к соседям ходим. Магазины, аптека, транспорт — вот о чем мы мечтаем!» — поделилась Зинаида Агаева, прожившая без газопровода 28 лет.

Ситуация изменилась в прошлом году, когда впервые встал вопрос о комплексном благоустройстве территории бывшего шпалопропиточного завода. В посёлок впервые проложили газовые трубы, в каждый дом закупили газовое оборудование и помогли со сложным оформлением документов.

«Мы долго просили, чтобы нам провели газ. Куда только не обращались, но везде нам отказывали. Когда позапрошлой осенью увидели, что по поселку копают траншею. Мы не поверили своему счастью!» — жительница посёлка Дина Кравченко.

Решилась и проблема уличного освещения — установлены столбы, светильники, проложены линии электропитания, вдоль проезжей части появились пешеходные дорожки из щебня.

Несмотря на это до недавнего времени общая ситуация в посёлке всё ещё была далека от благополучной: район недостаточно привлекателен для магазинов, аптек и прочих атрибутов базового городского комфорта, а живописный берег реки украшает старый производственный мусор и ржавые железобетонные конструкции.

Теперь с решением о проведении комплексной застройки на территории посёлка вчерашние жители неблагоприятного района станут резидентами городской локации повышенного комфорта. Проект предусматривает создание городской среды инновационного для Рязани формата — благоустроенная набережная р. Оки в 15-минутах езды от центра города, которая будет доступна всем жителям города и по площади не уступит Лыбедскому бульвару или Центральному парку культуры и отдыха.

Благодаря проекту посёлок Борки получит новую дорожную инфраструктуру общей протяженностью 4,5 км, которая уже спроектирована застройщиком. На территории квартала откроются причал для швартовки маломерных судов, вертолётная площадка, рыболовный клуб, арт-зоны, досуговые центры, эксклюзивные площадки для отдыха, гостиничный комплекс.

А самым первым этапом реализации проекта станет замена 71 875 кубометров почвы. Загрязнённый грунт вывезут на специальные полигоны за пределами города. Также будет проведён комплекс противопаводковых мероприятий.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2VtzqxhnLgs