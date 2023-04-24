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Понедельник, 24 апреля, 2023

Посетители Рязанского кремля могут сделать красивые ретро-фото

Фото из группы Музей-заповедник «Рязанский кремль» ВКонтакте
Фото из группы Музей-заповедник «Рязанский кремль» ВКонтакте

Во Дворце Олега Рязанского кремля открылся исторический фотосалон. Об этом сообщает группа Музей-заповедник «Рязанский кремль» ВКонтакте.

Гости могут сделать красивое фото в ретростиле на фоне перспективы улицы Почтовой в исторических нарядах, а также узнать о правилах фотосъёмки в XIX – начале XX веков и знаменитых рязанских мастерах. Самые интересные снимки появятся в группе музея ВКонтакте.

Кроме того, рязанцам и гостям города фотоателье предлагает:

• познакомиться с интересными фактами из истории фотоискусства;

• отдохнуть и поднять настроение;

• сфотографироваться в салонном интерьере;

• поучаствовать в проекте «С любовью из Кремля».

Для участия в проекте нужно загрузить фото из салона в альбом в музейной группе ВКонтакте. Для перехода в альбом наведите камеру телефона на QR-код.

Фотосалон «Привет из Рязани» работает на третьем этаже Дворца Олега.

Посетители Рязанского кремля могут сделать красивые ретро-фото
Посетители Рязанского кремля могут сделать красивые ретро-фото
Посетители Рязанского кремля могут сделать красивые ретро-фото
Посетители Рязанского кремля могут сделать красивые ретро-фото

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