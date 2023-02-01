Посетителей Рязанского художественного музея ждёт встреча с оперной певицей, которой восхищался весь мир

В рубрике «День шедевра» 7info продолжает знакомить читателей с удивительной коллекцией Рязанского художественного музея. На очереди — рассказал о портрете Аделины Патти авторства художника Антона Эберта.

На портрете изображена популярная оперная певица XIX века Аделина Патти. Чистокровная итальянка родилась в музыкальной семье, юность и детство будущей оперной дивы прошли в разъездах по миру. Впервые на сцену девушка вышла в 16 лет в Нью-Йорке.

Патти была любимой вокалисткой композитора Джузеппе Верди. Многие оперные партии великий итальянец писал специально для неё! Слава о таланте певицы пронеслась по всему миру и, конечно, не обошла Россию. Патти восхищались Чайковский и Мусоргский. Лев Толстой в романе «Анна Каренина» упоминает выступление Аделины Патти в Санкт-Петербурге. Ещё один интересный факт — астрономы назвали в честь неё кратер на Венере.

Портрет Патти, который можно встретить в Рязани, хранился до революции в одном из дворянских имений.