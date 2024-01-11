Четверг, 11 января, 2024
На главнуюНовости мира

Посетитель московского клуба откусил палец охраннику

7info
spot_img

В Москве посетитель ночного клуба откусил палец охраннику, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, инцидент случился в конце декабря 2023 года. Охранник по имени Дмитрий дважды выводил клиента, который, по виду, был пьян.

Посетитель назойливо приставал к девушкам, пришлось вмешиваться охраннику. Дважды человек выходил спокойно, на третий произошла потасовка.

— Дмитрий в схватке победил, но были и потери — в один момент Роман неожиданно укусил охранника за палец. Теперь у него не хватает плюс-минус одного сантиметра на указательном пальце, — пишет Baza.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах