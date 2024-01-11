Посетитель московского клуба откусил палец охраннику

В Москве посетитель ночного клуба откусил палец охраннику, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, инцидент случился в конце декабря 2023 года. Охранник по имени Дмитрий дважды выводил клиента, который, по виду, был пьян.

Посетитель назойливо приставал к девушкам, пришлось вмешиваться охраннику. Дважды человек выходил спокойно, на третий произошла потасовка.

— Дмитрий в схватке победил, но были и потери — в один момент Роман неожиданно укусил охранника за палец. Теперь у него не хватает плюс-минус одного сантиметра на указательном пальце, — пишет Baza.