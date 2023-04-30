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Воскресенье, 30 апреля, 2023

Порывистый ветер и дождь сохранятся в Рязанской области до конца суток

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области 30 апреля местами ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с, а также дождь, в отдельных районах сильный. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

Метеопредупреждение будет действовать до конца суток.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности в непогоду: нельзя стоять под рекламными конструкциями, ЛЭП, крышами домов и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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