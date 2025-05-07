«Портал в ад»: тайна воронки на пляже напротив Волгограда шокировала всю Россию

Гигантская воронка, в которую будто бы стекала Волга напротив центра Волгограда, шокировала всю Россию, пишет издание V1.RU.
Ролик с гигантским водоворотом завирусился в социальных сетях 3 мая. Пользователи прозвали воронку «порталом в ад» и «бездной поглощающей воду». На кадрах видно, что в ней все кипит и бушует, образовывая белую пену.
Заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников предположил, что гигантская яма на пляже могла появиться во время работ по добыче песка.
По его словам, в тех местах находится официально разрешенное место по добыче ископаемых.