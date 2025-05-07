«Портал в ад»: тайна воронки на пляже напротив Волгограда шокировала всю Россию

Гигантская воронка, в которую будто бы стекала Волга напротив центра Волгограда, шокировала всю Россию, пишет издание V1.RU .

Ролик с гигантским водоворотом завирусился в социальных сетях 3 мая. Пользователи прозвали воронку «порталом в ад» и «бездной поглощающей воду». На кадрах видно, что в ней все кипит и бушует, образовывая белую пену.

«Я такого за 35 лет у Волги ни разу не видел», — признался один из волгоградцев.

Заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников предположил, что гигантская яма на пляже могла появиться во время работ по добыче песка.

«Похоже на какой-то техногенный прорыв, явно нарушена работа какого-то подводного гидротехнического сооружения, пересекающего прирусловой вал Волги. Наверняка связано со сбросом ГЭС», — пояснил собеседник издания. Реклама

По его словам, в тех местах находится официально разрешенное место по добыче ископаемых.