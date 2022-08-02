Породистая собака — как особая примета: в Рязани нашли и задержали вора.

К преступлению оказался причастен ранее судимый за кражу, грабёж и мошенничество житель Рязани. По статье о грабеже ему теперь грозит до 4 лет заключения. Подробности инцидента сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

В полицию с заявлением об ограблении обратился 43-летний рязанец. Он рассказал, что употребив спиртного, он отдыхал на улице. У мужчины произошёл конфликт с подошедшим к нему незнакомцем, который выгуливал собаку. Тот тоже находился в состоянии алкогольного опьянения, и завязалась потасовка. Потерпевший упал и выронил сотовый телефон. Нападавший взял мобильник и скрылся.

Оперативники опросили местных жителей о том, кто регулярно выгуливает собаку с внешностью, которую описал потерпевший. Дождавшись очередного времени выгула собаки, сотрудники полиции задержали её владельца.