Порнозвезда рассказала о свидании с Трампом

Скандальный якобы роман экс-президента США Дональда Трампа и порнозвезды Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, расследовался последние пять лет. Как утверждает следствие, трамп заплатил девушке за молчание $130 тыс., но молчать она не стала.

Свою версию романа с Трампом актриса рассказала в книге «Полное откровение», которая вышла в свет в 2018 году. СМИ тогда смаковали пикантные подробности, которыми она делилась в публикации. В частности, Сторми рассказала, что он был далеко не лучшим ее любовником, к тому же целовался так себе.

А первое свидание актрисы и будущего президента США состоялось в роскошном пентхаусе на одном из популярных американских курортов. Хозяин апартаментов встретил ее в тапочках и шелковой пижаме, а потом долго «пускал пыль в глаза, хвастаясь, чего ему удалось добиться в жизни».

Через несколько лет после завершения романа к актрисе подошел незнакомый мужчина на парковке и предупредил, чтобы она никому не рассказывала об интрижке с Трампом. В 2016 году с ней встретился его адвокат Майкл Коуэн, который, по словам порнозвезды, дал ей $130 тыс.

Поводом для расследования стало то, что принадлежащая Трампу компания, обозначила эту сумму как оплату юридических услуг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой