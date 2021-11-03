Порноактриса оголила свою «самую красивую» часть тела у Кремля и поплатилась

Актрису фильмов для взрослых Ксению Дамову арестовали на две недели после откровенного фото на фоне Московского Кремля.

Ранее девушка сделала снимок с обнаженными ягодицами на фоне достопримечательности.

Как отметила сама девушка в своем телеграм-канале, ее признали виновной в мелком хулиганстве.

«Я просто не могла не сфотографировать, столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя попа в боди!» — написала Дамова.

Она отметила, что не хотела «оскорбить дедов и прадедов».