Порядок начисления платежей за отопление для рязанцев не изменится

Порядок начисления платежей за отопление для жителей Рязани и области останется прежним. Об этом сообщил официальный телеграм-канал комплекса ЖКХ и энергетики Рязанской области.

Некоторые рязанские СМИ написали, что с 1 марта рязанцы будут платить за отопление иначе. На сообщения отреагировали в Государственной жилищной инспекции региона.

Эксперты отметили, что в Рязанской области давно производится начисление платы за отопление исключительно с жилой, а не общей площади. Несколько лет назад управляющие компании пытались использовать для расчётов балконы и лоджии, но эти начинания были пресечены. Подобные случаи в Госжилинспекции назвали единичными.

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