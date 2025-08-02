Попытки вброса ложной информации о последствиях воздушных атак наблюдались ночью 2 августа

Ночью были попытки вбросов по поводу последствий воздушных атак в некоторых не рязанских информресурсах. Рязанские площадки их не процитировали. Об этом сообщает оперативная группа Рязанской области.

«С Плазой все в порядке, с другими гражданскими объектами тоже, в том числе жилым фондом. Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного, подробнее — в пресс-службах соответствующих ведомств», — отметили в сообщении.

Напоминаем, что в Рязанской области введен запрет на публикацию последствий применения БПЛА, в том числе фото и видео.