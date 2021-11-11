Популярный в России продукт признали повышающим мужскую потенцию

Нутрициолог Екатерина Муравская заявила в беседе с агентством РИА Новости о пользе красной икры для мужской потенции.

По словам специалиста, этот продукт отличается высоким содержанием различных витаминов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, фолиевой кислоты, лецитина и белка.

«Икра эффективна для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию)», – отметила Муравская.

Врач подчеркнула, что красная икра также полезна беременным, детям и спортсменам. Продукт укрепляет кости, волосы и ногти, снижает артериальное давление и предотвращает болезни сердца и атеросклероз.