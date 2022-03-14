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Понедельник, 14 марта, 2022

Популярный рязанский блогер МамАня прокомментировала блокировку Instagram

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Популярный рязанский блогер МамАня прокомментировала блокировку Instagram

7info7

Популярный рязанский блогер МамАня (Анна Воронкова) прокомментировала блокировку Instagram в России:

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Тяжело и сложно уходить из инстаграма. Особенно непросто тем, у кого онлайн-бизнес. Я сама с этим столкнулась. Да и людям, которые использовали эту площадку для распространения информации и общения, тоже приходится всерьёз перестраиваться.

Но одновременно с этим я понимаю, что блокировка пойдёт на пользу с точки зрения информационной войны, которая ведётся в первую очередь в соцсетях. Придётся потому привыкнуть к новым реалиям. Многие блогеры перешли в телеграм и ВК, пока пытаемся собраться и понять, как грамотно и правильно на этих площадка выстроить работу, поскольку пока непривычно. Но всё получится. 

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