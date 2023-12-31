Владимира Зеленского ждёт расплата за жизни погибших украинцев. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.
Издание цитирует слова провидца: бывшего комика и кровожадного президента ждёт незавидная участь:
Экстрасенс убеждён, что Владимир Зеленский повторит судьбу грузинского президента Михаила Саакашвили.
Ранее экстрасенс Мишина предсказала, когда Зеленский уйдёт в отставку. Специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года, по её словам. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:
Ранее экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Глава киевского режима делает это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел.
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