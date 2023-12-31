Воскресенье, 31 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Популярный экстрасенс раскрыл, чью незавидную судьбу повторяет Зеленский

7info7
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
spot_img

Владимира Зеленского ждёт расплата за жизни погибших украинцев. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.

Издание цитирует слова провидца: бывшего комика и кровожадного президента ждёт незавидная участь:

— Зеленский оказался в западне, — убеждён Рзаев. Последние два года он так активно попрошайничал, что надоел всем. Он любит ныть, а это на Западе никому не нравится. Кроме того, все понимают, что он – зависимый человек. Зеленский уже сейчас находится в безвыходном положении: рейтинг на Украине падает, поддержки на Западе почти нет. И дальше ситуация будет только усугубляться. Он ради своих хотелок убил сотни тысяч молодых украинцев. Расплата за это придёт уже скоро.

Экстрасенс убеждён, что Владимир Зеленский повторит судьбу грузинского президента Михаила Саакашвили.

Ранее экстрасенс Мишина предсказала, когда Зеленский уйдёт в отставку. Специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года, по её словам. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше:

— Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек, — рассказала Мишина.

Ранее экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Глава киевского режима делает это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах