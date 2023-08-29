Популярный астролог назвала даты рождения людей, для кого ретроградный Меркурий станет роковым

Меркурий совсем недавно начал своё ретроградное движение. Многие астрологи убеждают: бояться ретроградного Меркурия не стоит, нужно лишь правильно вести себя, чтобы не навлечь на себя лишние проблемы.
Правда, на некоторых ретроградный Меркурий в этот раз повлияет особым образом. Даты рождения людей, которым до 3 сентября нужно быть особенно внимательными, перечислила в своём telegram-канале астролог Василиса Володина:
14.09.1966 — 15.09.1966
26.09.1966 — 27.09.1966
17.11.1966 — 19.11.1966
07.12.1966 — 8.12.1966
13.12.1966 — 14.12.1966
02.05.1967 — 3.05.1967
12.06.1967 — 13.06.1967
14.09.1967 — 15.09.1967
10.10.1967 — 12.10.1967
11.03.1968 — 12.03.1968
01.04.1968 — 2.04.1968
07.06.1968 — 9.06.1968
11.06.1968 — 14.06.1968
26.08.1968 — 27.08.1968
27.04.1980 — 29.04.1980
11.06.1980 — 12.06.1980
20.06.1980 — 26.06.1980
Василиса Володина отмечает: для этих людей ретроградный Меркурий готовит важные поворотные ситуации в жизни. Обычных проходных хлопот ждать не придётся!