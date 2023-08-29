Популярный астролог назвала даты рождения людей, для кого ретроградный Меркурий станет роковым

Меркурий совсем недавно начал своё ретроградное движение. Многие астрологи убеждают: бояться ретроградного Меркурия не стоит, нужно лишь правильно вести себя, чтобы не навлечь на себя лишние проблемы.

Правда, на некоторых ретроградный Меркурий в этот раз повлияет особым образом. Даты рождения людей, которым до 3 сентября нужно быть особенно внимательными, перечислила в своём telegram-канале астролог Василиса Володина:

14.09.1966 — 15.09.1966

26.09.1966 — 27.09.1966

17.11.1966 — 19.11.1966

07.12.1966 — 8.12.1966

13.12.1966 — 14.12.1966

02.05.1967 — 3.05.1967

12.06.1967 — 13.06.1967

14.09.1967 — 15.09.1967

10.10.1967 — 12.10.1967

11.03.1968 — 12.03.1968

01.04.1968 — 2.04.1968

07.06.1968 — 9.06.1968

11.06.1968 — 14.06.1968

26.08.1968 — 27.08.1968

27.04.1980 — 29.04.1980

11.06.1980 — 12.06.1980

20.06.1980 — 26.06.1980

Василиса Володина отмечает: для этих людей ретроградный Меркурий готовит важные поворотные ситуации в жизни. Обычных проходных хлопот ждать не придётся!