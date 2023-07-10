Популярный российский астролог Александр Зараев в своём прогнозе на 2023 год озвучил дату окончания конфликта. Своё предположение он высказал в видео на своём YouTube-канале.

Зараев заявил, что в середине июля ожидается новая волна «турбулентности». В дни этой «турбулентности» накал противостояния возрастёт. Начнутся острые события, которые предопределят дальнейшее выяснение отношений.

Зараев допустил, что совсем скоро состоится переход к мирным переговорам и попытку разрешить ситуацию. По его словам, решающая фаза событий произойдет в середине осени 2023 года. После этого можно ждать окончания конфликта.