Популярная ясновидящая предупредила о шести годах войн, болезней и голода

Боевые действия, болезни, голод и повсеместные страдания людей не закончатся в ближайшем будущем. С таким прогнозом выступила популярная ясновидящая Инна Мишина. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» провидица рассказала о страшном будущем, которое ждёт нас.

Мрачные картины явились ясновидящей во сне:

— Я вижу себя стоящей в храме, куда заходят трое мужчин с кровавыми просфорами. Этот образ говорит о трёх годах войн, страданий, лишений. Следом заходят оборванные голодные дедушка, бабушка и ребёнок — это можно трактовать как три года голода, болезней и нищеты, — трактовала свой сон провидица.

По её словам, уже совсем скоро многие страны столкнутся с острой нехваткой продовольствия. В более благополучные страны ринутся потоки беженцев. Кстати, Россию экстрасенс увидела среди стабильных стран, которые щедро помогут нуждающимся.

За ужасным кризисом последует период восстановления:

— В храм заходят три красивые девушки, все в золоте. Это символизирует восстановление, изобилие и счастье. Через три благополучных года наступит четырёхлетний период остановки всех процессов, период спокойствия, — говорит Инна Мишина.

Вместе с этим Мишина добавляет: за спокойствием последует небывалая консолидация людей. Не исключено, что в мире восторжествует единая вера.

Также Мишина озвучила пугающее предостережение по конфликту Израиля и Палестины. Обострение в отношениях двух государств медиум почувствовала ещё несколько недель назад. По её словам, конфликт будет только усугубляться в ближайшее время, в него вовлекут другие страны, которые будут помогать как Израилю, так и Палестине. Экстрасенс также увидела, что противостояние в секторе Газа будет длиться от двух до трёх лет.

Ранее в сети вспомнили предсказание покойного политика Владимира Жирновского о конфликте на Ближнем Востоке. Жириновский заявил о страшных событиях, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.