Поправки в налоговую систему РФ обсудят с экспертами и в регионах

Поправки в налоговую систему РФ будут обсуждать с экспертами и в регионами. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Изменения планируют внести одновременно в несколько законов. Обсуждения пройдут публично в думском комитете по бюджету и налогам, который возглавляет Андрей Михайлович.
Напомним, согласно новому законопроекту об изменении налоговой системы в России, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):
13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс.–1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила: