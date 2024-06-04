Вторник, 4 июня, 2024

Поправки в налоговую систему РФ обсудят с экспертами и в регионах

Автор: 7info7

Опубликовано

Поправки в налоговую систему РФ будут обсуждать с экспертами и в регионами. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Изменения планируют внести одновременно в несколько законов. Обсуждения пройдут публично в думском комитете по бюджету и налогам, который возглавляет Андрей Михайлович.

– До рассмотрения законопроекта в первом чтении мы предполагаем провести специальные встречи с экспертами, экспертными советами, чтобы обсудить, в каком направлении (изменения –прим.) необходимо корректировать, чем их целесообразно дополнить. Все заседания комитета по бюджету будут проходить максимально открыто и публично, – отметил Макаров.

Напомним, согласно новому законопроекту об изменении налоговой системы в России, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс.–1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила:

– Налоговая система должна обеспечивать поступление доходов в бюджет для решения общенациональных задач. И запрос на более справедливые правила, в том числе прогрессивную шкалу налогов, в обществе был давно. Наполнение доходной части федерального бюджета обеспечит более быстрое решение проблем социально-экономического развития в стране. Также система должна  обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Обсуждение в регионах — важная часть работы, которая позволит в итоге выстроить справедливую налоговую систему.

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