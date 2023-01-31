Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Пополнился список улиц Рязани, попавших под отключение холодной воды 31 января

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Во вторник, 31 января, без холодной воды остались ещё несколько улиц Рязани.

С 9:30 до 17 часов нет холодной воды по адресам:

ул. 2-я Механизаторов, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 9;

ул. Пугачева, д. 41/10;

ул. Трудовая, д. 21, д. 23/39;

ул. Разина, д. 42/19.

С 9:30 до 13 часов холодную воду отключили по адресам:

ул. Ленинского Комсомола, д. 15а, д. 17, д. 19;

ул. Пушкина, д. 39, д. 40, д. 42;

ул. Стройкова, д. 4/62, д. 18, д. 20.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонтные работы на водопроводе. Ранее сообщалось об отключении холодной воды ещё на ряде улиц.

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