Попавшего в госпиталь участника СВО с Урала объявили беглецом

Участника спецоперации из Талицы Свердловской области объявили беглецом после попадания в госпиталь, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в телеграм-канале .

С жалобой к нему обратилась жена бойца. Она рассказала, что ее мужу в июне присвоили статус самовольно оставившего часть. По ее словам, военный вернулся в расположение сразу после завершения лечения.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, Иванов обратился в военную прокуратуру Центрального военного округа. Она пришла к выводу, что мужчину сочли беглецом преждевременно, идет проверка.

Кроме того, выяснилось, что боец после заключения контракта получал минимальное довольствие в размере 39 тысяч рублей.