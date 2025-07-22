Помощником начальника рязанского УФСИН по работе с верующими стал Иоасаф Сорокин

В УФСИН России по Рязанской области личному составу представили помощника начальника по организации работы с верующими Иоасафа Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Игумен Иоасаф является руководителем Центра подготовки церковных специалистов при Рязанской православной духовной семинарии и настоятелем Вознесенского храма с. Затишье Рязанского района. С мая 2024 года священнослужитель работал помощником начальника СИЗО-1 по работе с верующими.

Священнослужитель подарил начальнику УФСИН Александру Комкову книгу «Святое Евангелие». Также Иоасаф Сорокин совершил церемонию окропления служебных кабинетов Управления, благословил сотрудников УФСИН и подарил им православную литературу.

Главной обязанностью помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими является дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях УФСИН.

Деятельность помощника начальника УФСИН подразумевает работу с осужденными различных вероисповеданий, установление и поддержание мирных добрососедских межконфессиональных отношений в местах лишения свободы.