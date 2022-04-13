Помогать с Почтой просто!

В День мецената и благотворителя Почта рассказывает, как ее клиенты могут помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Компания в партнерстве с благотворительными фондами предлагает несколько простых и доступных вариантов помощи.

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В 2021 году Почта России запустила совместный проект с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфондом. Теперь любой здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет может стать потенциальным донором костного мозга без сдачи крови – достаточно взять у себя мазок с внутренней стороны щеки и отправить его по почте в лабораторию. Чтобы принять участие в проекте, нужно оставить заявку на сайте РДКМ. По итогам 2021 года возможность вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России получили 4 724 человека.

Благотворительные открытки – это совместная инициатива Почты России с фондом «Линия жизни» и проектом «Помоги и выиграй». Часть выручки от нее компания перечисляет для лечения тяжелобольных детей. Купить «добрую открытку» можно онлайн, а также более чем в 700 почтовых отделениях в восьми регионах России: в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Тверской, Челябинской областях и в Пермском крае. В 2021 году Почта продала 16 849 благотворительных открыток и фонд «Линия жизни» получил 586 825 рублей.

Благотворительные виньетки — совместный проект Почты России с фондом «Энби», который помогает семьям детей с редкой формой рака – нейробластомой. Внешне виньетки похожи на почтовую марку, но не используются для оплаты. Их можно купить в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга или приобрести онлайн вместе с открыткой (при покупке открытки онлайн виньетку вы увидите в верхнем левом углу). Благодаря этой инициативе, в 2021 году фонд «Энби» получил 75 000 рублей.

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«Дерево добра» — это программа благотворительной подписки, которая позволяет оформить подписку на печатные газеты и журналы в адрес сельской библиотеки, дома престарелых, интерната или детского дома. Сделать это можно в любом почтовом отделении или на сайте Почты России.