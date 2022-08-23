Помочь поисковому отряду «ЛизаАлерт» теперь стало проще

Авито и «ЛизаАлерт» запустили совместный ресурс, на котором можно передать в дар необходимые отряду квадрокоптеры, навигаторы, рации, фонари или перечислить средства на их приобретение.

Помочь можно оборудованием, оставив заявку на странице Авито. С владельцем свяжется представитель отряда и договорится о передаче. Помощь можно оказать и денежным переводом на приобретение единицы оборудования для поискового отряда.

Как отметили волонтёры Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте, ежедневно число заявок на поиск растёт. Для быстрого результата очень важно и наличие добровольцев, так и их оснащение.

С новой инициативой помочь поисковому отряду просто, даже если нет возможности лично участвовать в поисках.