Татьяна Проводина

Помочь поисковому отряду «ЛизаАлерт» теперь стало проще

фото из группы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

Авито и «ЛизаАлерт» запустили совместный ресурс, на котором можно передать в дар необходимые отряду квадрокоптеры, навигаторы, рации, фонари или перечислить средства на их приобретение.

Помочь можно оборудованием, оставив заявку на странице Авито. С владельцем свяжется представитель отряда и договорится о передаче. Помощь можно оказать и денежным переводом на приобретение единицы оборудования для поискового отряда.

Как отметили волонтёры Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте, ежедневно число заявок на поиск растёт. Для быстрого результата очень важно и наличие добровольцев, так и их оснащение.

С новой инициативой помочь поисковому отряду просто, даже если нет возможности лично участвовать в поисках.

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