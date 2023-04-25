Помещение на улице Дзержинского в Рязани передадут в областную собственность

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты заслушали информацию администрации об исполнении предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета города Рязани в 2018–2022 годах, за I квартал 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В частности, в 2023 году в рамках благоустройства парка имени Гагарина началось обустройство скейт-площадки, стартовал первый этап благоустройства Черезовских прудов.

Депутаты рассмотрели и вынесли на заседание Думы вопрос о передаче в государственную собственность Рязанской области нежилого помещения, расположенного в доме № 7 по улице Дзержинского. Передача будет осуществлена в связи с обращениями государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» и государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области».