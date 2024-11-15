Пятница, 15 ноября, 2024
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Пользователи в России вновь получили доступ к YouTube

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Алексей Самохин
Изображение от ijeab на Freepik

Некоторые пользователи в России начали замечать, что доступ к YouTube постепенно восстанавливается, особенно при использовании мобильного интернета. Эти данные подтвердил сервис GlobalCheck.

В то же время у пользователей, подключенных через Wi-Fi, видеохостинг все еще может работать с перебоями или оставаться недоступным.

Сотрудник 7info сумел без проблем посмотреть видео в Рязани с помощью мобильного интернета от «МегаФона». При использовании Wi-Fi YouTube нормально не работает.

Ранее Карен Шахназаров, глава «Мосфильма» и известный режиссер, попросил президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о замедлении работы YouTube. Шахназаров отметил, что президент пообещал разобраться в ситуации, но окончательного решения пока не озвучил, подчеркнув, что доступная ему информация может отличаться от сведений, которыми располагают государственные ведомства и пользователи.

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