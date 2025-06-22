Пользователи Telegram в России столкнулись со сбоями

Утром в воскресенье, 22 июня, пользователи мессенджера Telegram в России столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Калининградской области, Москвы. Пользователи сообщают о сбое мобильного приложения. Это наиболее частая проблема. Также есть трудности с работой сайта и приходом оповещений.

Официальные комментарии не поступали.