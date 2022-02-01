Пользователи «Госключа» смогут дистанционно заключать договоры на маркетплейсах

Пользователи приложения «Госключ» теперь могут подтвердить свои аккаунты в агрегаторах и дистанционно заключить договор на покупку товара. Онлайн-платформа Авито первая интегрировалась с приложением «Госключ». Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Мы продолжаем расширять возможности приложения „Госключ“. С сегодняшнего дня его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем в агрегаторе. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это позволит дистанционно и, самое главное, безопасно заключать сделки. В будущем мы рассчитываем, что все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в „Госключе“. Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Приложение «Госключ» запустили в августе 2021 года. Тогда с его помощью можно было дистанционно заключить договор с оператором мобильной связи без необходимости посещать офис, чтобы подтвердить свою личность.

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«„Госключ“ позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через Госуслуги — это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг», — прокомментировал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Чтобы начать пользоваться «Госключом», требуется подтвержденная запись на портале Госуслуг. Существует несколько способов подтвердить свою личность. Самый быстрый способ — онлайн-подтверждение через банк пользователя, второй — через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС.

«Не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности наших пользователей. Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью „Госключа“ — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры. Обязательно продолжим развивать инструменты цифровой безопасности, которые помогают пользователям Рунета совершать сделки в защищенной среде», — прокомментировал генеральный директор Авито Владимир Правдивый.