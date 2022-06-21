Пользователей Windows 11 уведомляют о слежке через веб-камеру и микрофон

Пользователям операционной системы от Microsoft приходят уведомления о требовании приложений дать доступ к микрофону и веб-камере компьютера. Такую функцию обнаружили в новой версии операционки. Корпорация противодействует слежке за действиями людей, – сообщает Газета.ру со ссылкой на Neowin.

Пока новая функция внедряется в тестовом режиме и не для всех пользователей. Privacy Auditing покажет, какие приложения обращались к камере, микрофону, снимкам экрана, сообщениям и данным о местоположении.

Ранее стало известно о сложностях с подключением к интернету по Wi-Fi после обновления Windows. В Microsoft признали проблему, но исправление пока не выпустили.