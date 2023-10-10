Пользователей электросамокатов в России обяжут страховаться

В России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, пишут «Известия».

Разработчик проекта, депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что страховка позволит компенсировать ущерб гражданам, пострадавшим в ДТП с участием СИМ.

В то же время в Банке России считают, что обсуждать подобную инициативу надо после решения комплекса задач, прямо не относящихся к страховому законодательству.

В частности, решить проблему идентификации личности людей, пользующихся электросамокатами, установить порядок фиксации ДТП с их участием, ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности.