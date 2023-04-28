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Пятница, 28 апреля, 2023

Полуразложившийся труп 55-летней женщины обнаружили в Олимпийском городке

Вечером в четверг, 27 апреля, в рязанском микрорайоне Олимпийский городок, в одном из жилых домов, обнаружен полуразложившийся труп женщины. Об этом со ссылкой на старшего следователя МСУ следственного управления СК РФ по Рязанской области Даниила Линёва сообщает МК в Рязани.

Труп с гнилостными изменениями принадлежит женщине 1967 года рождения.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Чтобы установить причину смерти женщины, проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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