Полуразложившийся труп 55-летней женщины обнаружили в Олимпийском городке

Вечером в четверг, 27 апреля, в рязанском микрорайоне Олимпийский городок, в одном из жилых домов, обнаружен полуразложившийся труп женщины. Об этом со ссылкой на старшего следователя МСУ следственного управления СК РФ по Рязанской области Даниила Линёва сообщает МК в Рязани.

Труп с гнилостными изменениями принадлежит женщине 1967 года рождения.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Чтобы установить причину смерти женщины, проведут судебно-медицинскую экспертизу.