На главнуюНовости мира 21.07.2023 21:41 Полуголые девушки проехали по Екатеринбургу, высунувшись из машины 7info Скриншот видео По Екатеринбургу проехались полуголые женщины. Видео 21 июля опубликовала группа «Бандитский центр [ЕКБ]». Две девушки высунулись по пояс из окон автомобиля, едущего по улице Белинского, сообщают очевидцы. —… полуголым женщинам стало жарко в Солярисе, они решили поехать высунувшись из окон, — пишет автор поста. Новости партнёров Читайте также Мужчина умер после избиения на базе отдыха под Калугой Госдума освободила туроператоров от НДС за путёвки по России Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет Пьяный мужчина скинул маленькую девочку с 3-го этажа В весенний призыв из Рязанской области отправились служить почти 1300 человек Светомузыкальный фонтан на бульваре Победы, открытый Сбербанком, остается любимым местом отдыха горожан Должность председателя КСП Рязани может занять Павел Панин Путин 20 июля посетит один из регионов России Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Рязани прошло первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям В Рязани состоялось первое заседание Общественного совета при комитете по информации и массовым коммуникациям, сообщает сайт «Рязанских ведомостей». В России предложили новый способ борьбы со школьными прогулами Депутат госдумы Виталий Милонов предложил несколько методов, которые помогут бороться с прогулами школы. 24 июля на нескольких улицах Рощи отключат горячую воду 24 июля жителей нескольких домов Рощи ждет отключение горячей воды, информирует администрация Рязани. Жительницу Рязани приговорили к 10 годам колонии за убийство матери Рязанку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) Рязанские волонтеры отправились на Донбасс для помощи врачам Группа волонтеров партии «Единая Россия» из Рязанской области отправилась в ЛНР, где будет оказывать помощь в учреждениях здравоохранения, сообщает правительство региона. ТРЦ «М5 Молл» подготовил увлекательную выходную программу для маленьких рязанцев 22 и 23 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких жителей Рязани и их родителей на кукольный спектакль и цирковое представление. Ответственность за парковку машин на газонах понесли более 2500 рязанцев С начала года в Рязани к административной ответственности за заезд машин на газоны и зеленые насаждения привлечены 2508 нарушителей. Ямочный ремонт прошел еще на нескольких улицах Рязани На прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на нескольких улицах города, сообщает администрация Рязани. Делегация из Рязанской области приняла участие в V Федеральном форуме «Производительность 360» Представители Рязанской области приняли участие в V Федеральном форуме «Производительность 360». В РГУ прошло вручение дипломов о высшем образовании В РГУ имени С.А. Есенина прошел второй выпуск студентов. В Рязанской области официально представили нового прокурора В Рязанской области прошло торжественное собрание по случаю представления прокурора региона, сообщает сайт областного правительства. На Первомайском проспекте троллейбусы встали в пробку Из-за обрыва контактной сети на Первомайском проспекте образовалась пробка из троллейбусов.