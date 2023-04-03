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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Полуфиналы чемпионата ЦФО по баскетболу пройдут в Рязани и Брянске

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Завершился регулярный чемпионат Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Четвертый раз подряд победителем турнира стал БК «Рязань» под руководством тренера Алексея Безнебеева.

В заключительных матчах кругового турнира чемпионата ЦФО в Воронеже встретились местная команда «ВГАС» и БК «ОрелГУ». Участники уже обеспечили себе участие в полуфинале, единственное, что предстояло выяснить, на каком месте в итоге окажутся хозяева. Соперники обменялись победами: в первой встрече успех праздновали гости со счетом 66:57, во второй «ВГАС» – 84:81. Таким образом сразу три команды («ВГАС», БК «Тула» и БК «Тверь») набрали по 47 очков, но по дополнительным показателям четвертая позиция досталась воронежцам.

По итогам состязаний в дивизионе «ЦФО» команды, занявшие места с первого по шестое, примут участие в полуфинальных турнирах. К ним присоединятся два сильнейших клуба дивизиона «Московская область». Соревнования пройдут с 7 по 9 апреля в Рязани и Брянске.

Согласно занятым местам в регулярке были сформированы две полуфинальные группы. В Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) борьбу за выход в «Финал четырех» поведут БК «Тула» (Тульская область), «ВГАС» (Воронеж), «Авангард» (Коломна) и хозяева – БК «Рязань».

В Брянске в спорткомплексе Дворца единоборств им. А. Осипенко сыграют БК «Тверь» (Тверская область), БК «Брянск» (Брянская область), БК «ОрелГУ» (Орел) и «Кристалл» (Лыткарино).

По итогам полуфинального этапа две лучших команды получат путевки в «Финал четырех».

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